FIFA та UEFA відсторонила російські команди від змагань

Усі російські клуби та національні збірні відсторонені від участі в змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА, йдеться на сайті UEFA.

Спільне рішення про відсторонення окупантів України було прийнято на бююро ради ФІФА та виконавчому комітеті УЄФА.

«Усі російські команди, національні чи клубні, відсторонені від участі в змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА», – йдеться у повідомленні.

Футбол об’єднаний і повністю солідарний з усіма постраждалими в Україні.

«Обидва президенти (ФІФА та УЄФА) сподіваються, що ситуація в Україні швидко покращиться, аби футбол знову міг стати вектором єдності та миру між людьми», – йдеться у повідомленні.

Окрім того УЄФА розірвала спонсорський контракт із “Газпромом”, який щорічно приносив близько 40 мільйонів євро на рік.

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