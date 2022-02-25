Зі Львова до Медики курсуватимуть додаткові поїзди

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів. Вони курсують щодня. Про це на своєму Telegram-каналі повідомила пресслужба перевізника.

Рішення призначити додаткові поїзди в «Укрзалізниці» прийняли через зростання пасажиропотоку в бік кордону України з Республікою Польща.

«Укрзалізниця» організовує додаткові поїзди за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів. Для забезпечення перевезень пасажирів у цьому сполученні залізничники використовують приміський рухомий склад», – йдеться в повідомленні.

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Потяги курсуватимуть щодня із Головного залізничного вокзалу Львова, аж допоки їх не відмінять.

Розклад додаткових поїздів:

поїзд № 7601 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 19:55 та прибуває на кінцеву станцію о 22:29;

поїзд № 7602 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45;

поїзд № 7603 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 00:40 та прибуває на кінцеву станцію о 03:14;

поїзд № 7604 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34;

поїзд № 7605 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01;

поїзд № 7606 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

Детальнішу інформацію про відправлення поїздів можна отримати у довідковому бюро вокзалу (телефон (032)226-20-68; 226-15-95) приблизно за годину до часу відправлення та завдяки оголошенням через гучномовний зв’язок.

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