Зеленський звернувся до «Бухарестської дев'ятки»: маємо посадити РФ за стіл переговорів

Президент Володимир Зеленський завернувся до країн «Бухарестської дев’ятки» та закликав допомогти Україні та змусити Росію до переговорів. Про це Володимир Зеленський заявив у Twitter.

«Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з Анджеєм Дудою (президент Польщі). Звернувся до Бухарестської дев’ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції», – заявив президент.

Бухарестська дев’ятка – це міжнародна ініціатива дев’яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

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