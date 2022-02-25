Затриманий під Гостомелем диверсант виявився протоієреєм УПЦ МП

Затриманий поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером армії окупанта російський диверсант виявився протоієреєм УПЦ МП Михаїлом Павлушенком. Це з’ясували журналісти-розслідувачі проекту Bellingcat.

Спочатку про затримання диверсанта повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, затриманий «намагався вдати із себе українця».

За словами Геращенка, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що «свідчать про те, навіщо його закинули до нас».

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Як пише Главком, історія зацікавила розслідувачів Bellingcat, які спробували ідентифікувати затриманого. Для цього вони скористалися можливостями російського сайту розпізнавання обличчя Findclone, що створений на основі зібраних даних російської соцмережі Вконтакте, а також сайту розпізнаванням обличчя Pimeyes. Як виявилось, обидва сайти вказували на одного і того ж священика, коли обшукували обличчя полоненого чоловіка.

Таким чином затриманим пособником окупантів виявився українським священиком, на ім’я Михаїл Павлушенко. У Bellingcat додали, що його сторінка у Facebook містить різноманітний проросійський контент.

Нагадаємо, біля стратегічного міжнародного аеропорту ДП «Антонов» у Гостомелі, що на Київщині, українська ППО збила три російські гелікоптери. Один із підбитих гелікоптерів був змушений зробити посадку. Російські десантники порозбігалися, їх намагається затримати спецназ.

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