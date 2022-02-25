Волонтери створили сайт, щоб допомогти переселенцям знайти тимчасовий притулок

Група волонтерів за добу розробила сайт, на якому можна подати заявку на пошук тимчасового притулку, а той, хто готовий прийняти у себе вдома сім’ю, яка шукає захисту, може у свою чергу заявити про це. Сайт назвали – «Прихисток». Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, багато українців шукають зараз можливість вивезти своїх жінок та дітей із зони активних бойових дій. Але не всі мають друзів і близьких на заході України. Для того, аби допомогти їм знайти тимчасовий притулок, волонтери створили спеціальний сайт.

«Група волонтерів за добу розробила сайт, на якому можна подати заявку на пошук тимчасового притулку, а той, хто готовий прийняти у себе вдома сім’ю, яка шукає захисту, може у свою чергу заявити про це. Українці, давайте у цей тяжкий час об’єднуватися та допомагати одне одному», – закликав Геращенко.

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