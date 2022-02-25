Військовий, який підірвав себе на мості, виявився випускником львівського училища

Український захисник підірвався на мосту і зупинив танки ворога. Згодом стало відомо, що Віталій Скакун з Тернопільщини та навчався у львівському ВПУ №20. Про це на своїй Facebook сторінці написав посадовець Львівської ОДА Іван Пикус.

Так, 25 лютого український морський піхотинець Віталій Скакун підірвав міст разом з собою, щоб зупинити окупаційні війська.

«Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону», – розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

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Згодом з’ясувалося, що Віталій родом з Тернопільщини і є випускником Вищого професійного училища №20 у Львові.

Також старша сестра піхотинця написала пост на своїй сторінці у Facebook. Вона пише, що вдячна брату та ще сотні інших українських військових, що захищають усіх громадян.

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