Військові РФ обстрілюють лікарні та «швидкі», – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко звернувся до міжнародних правозахисних організацій із закликом відреагувати на російських військових, які в Україні обстрілюють лікарні та карети швидкої допомоги. Про це йдеться у зверненні глави МОЗ.

«Звертаюсь до всіх міжнародних правозахисних організацій з проханням засудити дії російського агресора. Агресора, який продовжує на території України обстріли бригад екстреної медичної допомоги та лікарень. Сьогодні російські агресори обстріляли бригади екстреної медичної допомоги в Запорізькій та Київській областях. На щастя, серед медичних працівників поки обійшлося без жертв. Але в селі Мар’янівці, що на півночі Київської області, не можуть отримати медичну допомогу поранені мешканці. Також агресор застосував зброю проти медиків у Чернігові на території психіатричної лікарні. Все це є порушенням Женевської конвенції. Все це неприпустимо, тому в мене є величезне прохання: використайте свій вплив для того, щоб засудити такі дії і засудити агресію Російської Федерації на території України», – наголосив Віктор Ляшко.





WordPress Slideshow

За його словами за останню ніч в українські лікарні потрапили понад пів сотні людей, які дістали поранення внаслідок наступу російських військ.

Реклама партнерів

Водночас очільник МОЗ додав, що система охорони здоров’я України працює цілодобово, екстрена медична допомога виїжджає на всі виклики для порятунку українців.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.