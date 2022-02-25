В Україні оголосили загальну мобілізацію. Що це означає

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Відповідний указ опублікували на сайті ОП.

«У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань … оголосити та провести загальну мобілізацію», – йдеться в указі.

Мобілізацію проведуть на території всіх областей та міста Києва. Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим указом.

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Призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб українських захисників здійснять в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Генштабу ЗСУ доручили визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Кабміну доручили забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації.

Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку:

своєчасне оповіщення і прибуггя громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

здійснення призову військовозобов’язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України. Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту. Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших військових формувань України;

виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

Головам обласних державних адміністрацій необхідно забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій.

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