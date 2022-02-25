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В Україні ліквідували російські банки

Ольга Денисяка

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Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації. Про це повідомили в НБУ.

Мова йде про Акціонерне Товариство «Міжнародний Резервний Банк», який на 100% належить ПАТ «Сбєрбанк Росії», та Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ».

«Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб «дочки» державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців», – заявив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

В НБУ нагадали, що Російська Федерація, яку визнано державою-агресором, є акціонером та власником 50,000000004427% статутного капіталу ПАТ «Сбєрбанк Росії» (Sberbank of Russia) та 100% статутного капіталу Державної корпорації розвитку «ВЕБ.РФ». Отже, їхні українські дочірні банки перебувають під опосередкованим контролем Росії та її керівництва.

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Право приймати такі рішення Правлінню Національного банку надає постанова від 24 лютого 2022 року № 19 «Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану». Цей крок Правління Національного банку ухвалило одностайно.

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