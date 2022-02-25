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Укрзалізниця оголосила евакуаційні рейси з Києва

Анастасія Диняк

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В Укрзалізниці ввели додаткові евакуаційні рейси зі столиці в західному напрямку. Планують евакуювати близько 10 тисяч людей. Про це повідомили у Telegram-каналі перевізника.

Додаткові потяги відправлятимуться з вокзалу Київ-Пасажирський та з приміського вокзалу.

Згідно з розкладом курсуватимуть потяги:

  • 095 Київ – Рахів о 19:48 (посадку подовжено);
  • 029 Київ – Ужгород о 20:05 (посадку подовжено);
  • 049 Київ – Трускавець о 20:12 (додано ще 5 вагонів);
  • 057 Київ – Ворохта о 20:21;
  • 097 Київ – Ковель 21:22;
  • 007 Київ – Чернівці 22:22;
  • 091 Київ – Львів о 22:37.

Також з вокзалу відправляться електрички, які доставлятимуть пасажирів на пересадку на запасний дизель-поїзд. До кінця доби планують евакуювати зі столиці близько 10 тисяч людей. Можливі затримки подачі потягів.

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