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Український захисник підірвався на мосту і зупинив танки ворога

Ольга Денисяка

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Інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога. Про це повідомили Сухопутні війська України.

У ЗСУ повідомляють, що аби зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту. Виконати це завдання зголосився інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг.

За словами побратимів Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух і наш захисник загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону.

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«Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди. Російські окупанти, знайте, під вашими ногами горітиме земля! Ми битимемося поки живемо! І поки живі будемо битися», – заявляють у ЗСУ.

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