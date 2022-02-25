Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем

Українські захисники розбомбили і спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем, пише Українська правда.
Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем pic.twitter.com/8SOcN7Pw5n
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
Наразі у Гостомелі триває бій.
Крім того, у Міноборони попередили, що можливий захід ворога у Ворзель та навколишні населені пункти.
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Андрій Котенський