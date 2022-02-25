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У Львові зняли повітряну тривогу

Ольга Денисяка

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Станом на 08:00 год. у Львові зняли повітряну тривогу. Вже можна покидати укриття. Про це повідомляє департамент цивільного захиситу населення Львівської ОДА.

«Увага! Відбій повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Водночас у Телеграм-каналі Львівської міської ради також повідомили про зняття тривоги та заявили, що вже можна покидати укриття.

Окрім того, у мерії наголосили, що всі комунальні служби працюють у штатному режимі. Жодних перебів з постачанням електроенергії не було, газ та вода подається мешканцям безперервно. Уночі «Львівводоканал» ліквідовував аварійні витоки. Також в штатному режимі працювала аварійна служба міста.

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Щодо транспорту, то планується випуск всього електротранспорту – 128 трамваїв та тролейбусів, 135 автобусів АТП-1 та 88 – автобусів приватних перевізників.

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