У Львові збирають допомогу для захисників. Що приносити?

У Гарнізонному храмі свв. апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11) збирають допомогу для Захисників. Про це повідомив настоятель Гарнізонного храму свв. апостолів Петра і Павла о. Тарас Михальчук, передає пресслужба Львівської міської ради.

Потрібні:

генератори дизельні 2 кВт 2,5 кВт;

бензопили,

налобні ліхтарі,

батарейки,

спальники,

каремати.

«Друзі! Маємо інформацію з фронту від наших Захисників – міцно тримають оборону! Та потребують нашої підтримки. Якщо у вас є змога це придбати, просимо приносити до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла (Театральна 11)», – повідомив о. Тарас Михальчук.

Якщо ж у вас немає часу придбати конкретно ці речі, можете переказати на їхню закупівлю кошти:

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Найменування отримувача: РО ЦЕНТР ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА УГКЦ

Код отримувача: 35775549

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA733052990000026009031005216

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Нагадаємо, в межах Львова та області працюють сім центрів гуманітарної допомоги. Сюди всіх небайдужих просять приносити речі першої необхідності. Адреси центрів та перелік необхідних речей є за цим посиланням.

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