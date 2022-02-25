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У Львові збирають допомогу для захисників. Що приносити?

Ольга Денисяка

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У Гарнізонному храмі свв. апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11) збирають допомогу для Захисників. Про це повідомив настоятель Гарнізонного храму свв. апостолів Петра і Павла о. Тарас Михальчук, передає пресслужба Львівської міської ради.

Потрібні:

  • генератори дизельні 2 кВт 2,5 кВт;
  • бензопили,
  • налобні ліхтарі,
  • батарейки,
  • спальники,
  • каремати.

«Друзі! Маємо інформацію з фронту від наших Захисників – міцно тримають оборону! Та потребують нашої підтримки. Якщо у вас є змога це придбати, просимо приносити до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла (Театральна 11)», – повідомив о. Тарас Михальчук.

Якщо ж у вас немає часу придбати конкретно ці речі, можете переказати на їхню закупівлю кошти:

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Найменування отримувача: РО ЦЕНТР ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА УГКЦ

Код отримувача: 35775549

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA733052990000026009031005216

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Нагадаємо, в межах Львова та області працюють сім центрів гуманітарної допомоги. Сюди всіх небайдужих просять приносити речі першої необхідності. Адреси центрів та перелік необхідних речей є за цим посиланням.

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