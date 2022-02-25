У Львові збирають допомогу для захисників. Що приносити?

У Гарнізонному храмі свв. апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11) збирають допомогу для Захисників. Про це повідомив настоятель Гарнізонного храму свв. апостолів Петра і Павла о. Тарас Михальчук, передає пресслужба Львівської міської ради.
Потрібні:
- генератори дизельні 2 кВт 2,5 кВт;
- бензопили,
- налобні ліхтарі,
- батарейки,
- спальники,
- каремати.
«Друзі! Маємо інформацію з фронту від наших Захисників – міцно тримають оборону! Та потребують нашої підтримки. Якщо у вас є змога це придбати, просимо приносити до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла (Театральна 11)», – повідомив о. Тарас Михальчук.
Якщо ж у вас немає часу придбати конкретно ці речі, можете переказати на їхню закупівлю кошти:
Найменування отримувача: РО ЦЕНТР ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА УГКЦ
Код отримувача: 35775549
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA733052990000026009031005216
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Нагадаємо, в межах Львова та області працюють сім центрів гуманітарної допомоги. Сюди всіх небайдужих просять приносити речі першої необхідності. Адреси центрів та перелік необхідних речей є за цим посиланням.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка