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У Львівському перинатальному центрі з’явилося 20 немовлят

Андрій Котенський

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У четвер, 24 лютого, у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі з’явилося на світ 20 немовлят, повідомила керівниця Львівського обласного перинатального центру Марія Малачинська.

За словами медика, того дня у пологовому народилося дві двійні.

«24 лютого 2022 року – страшна дата для України. Але навіть цього складного дня у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі ми прийняли 19 пологів! Народилося 20 дітей. Серед них 1 двійня! «Ні» війні! «Так» новому життю! Захистимо разом наш #перинатальний_світ!

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Тримаємося, ми сильні», – повідомила Марія Малачинська.

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