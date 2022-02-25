У Львівському перинатальному центрі з’явилося 20 немовлят

У четвер, 24 лютого, у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі з’явилося на світ 20 немовлят, повідомила керівниця Львівського обласного перинатального центру Марія Малачинська.

За словами медика, того дня у пологовому народилося дві двійні.

«24 лютого 2022 року – страшна дата для України. Але навіть цього складного дня у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі ми прийняли 19 пологів! Народилося 20 дітей. Серед них 1 двійня! «Ні» війні! «Так» новому життю! Захистимо разом наш #перинатальний_світ!

Реклама партнерів

Тримаємося, ми сильні», – повідомила Марія Малачинська.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.