Світовий банк готовий до термінової підтримки України

У Світовому банку розглядають варіанти надання негайної підтримки уряду України, повідомляє Європейська правда.

«Ми готові надати негайну підтримку Україні та готуємо варіанти такої підтримки, включаючи швидке фінансування», – стверджує президент Світового банку Девід Малпасс.

За його словами, у банку «жахаються шокуючому насильству та загибелі людей» в Україні.

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Як відзначається, допомога буде надана, як тільки Міжнародний валютний фонд оцінюють економічні наслідки російської агресії.

Раніше Світовий банк заявив про готовість надати Україні $350 млн на покриття бюджетного дефіциту.

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