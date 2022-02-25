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Росіяни підбили кораблі Молдови та Панами

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Російський корабель атакував молдавське цивільне судно в районі порту Південний. Крім того, є інформація про підбите росіянами судно під прапором Панами. Про це на своїй сторінці  повідомив Головнокомандувач збройних сил Валерій Залежний у Facebook.

За його словами, постраждалий бункеровщик «Міленіум Спіріт» мав молдавський прапор. Його підбив російський корабель за 12 миль від порту Південний. Спершу зв’язку із судном не було. Наразі з’ясовуються усі обставини події.

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Крім того, є інформація про ще одне іноземне судно, підбите, ймовірно, російською ракетою.

За повідомленням співвласника групи терміналів TIS та буксирної компанії P&O Maritime Ukraine Андрія Ставніцера, на якірній стоянці порту Південний підбито судно Namura Queen під прапором Панами. Припускають, що був здійснений ракетний удар.

«Жертв немає, є один постраждалий. Є ймовірність, що димить машинне відділення, але поки неточна інформація», – зазначив Ставніцер.

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Фото: Facebook Головнокомандувача ЗСУ

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