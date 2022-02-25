Росія планує оточити Київ, – Блінкен

Держсекретар США Тоні Блінкен стверджує, що «всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому». Про це держсекретар США заявив під час спеціального засідання ОБСЄ, повідомляє Європейська правда.

«Дії Росії є образою демократії, прав людини, людської порядності. Протягом місяців Росія прикидалася дипломатією, наполягаючи, що не мала наміру вторгнутися в Україну. Весь час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не було з часів Другої світової війни», – говорить Блінкен.

За словами Блімкена плани РФ оточити та загрожувати українській столиці, призведе до масових порушень прав людини.

Реклама партнерів

«Все міжнародне співтовариство тепер чітко бачать повну відмову Росії від зобов’язань, які вона взяла перед світом, і ми цього ніколи не забудемо», – резюмує Блінкен.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що підкорення України не задовольнить Путіна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.