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Росія планує оточити Київ, – Блінкен

Андрій Котенський

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Держсекретар США Тоні Блінкен стверджує, що «всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому». Про це держсекретар США заявив під час спеціального засідання ОБСЄ, повідомляє Європейська правда.

«Дії Росії є образою демократії, прав людини, людської порядності. Протягом місяців Росія прикидалася дипломатією, наполягаючи, що не мала наміру вторгнутися в Україну. Весь час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не було з часів Другої світової війни», – говорить Блінкен.

За словами Блімкена плани РФ оточити та загрожувати українській столиці, призведе до масових порушень прав людини.

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«Все міжнародне співтовариство тепер чітко бачать повну відмову Росії від зобов’язань, які вона взяла перед світом, і ми цього ніколи не забудемо», – резюмує Блінкен.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що підкорення України не задовольнить Путіна.

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