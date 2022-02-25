Путін готовий до переговорів з Україною у Мінську

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що готовий відправити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською, повідомив прессекретар Кремля Сергій Пєсков.

За його словами, російської делегації увійдуть представники Міноборони, МЗС та адміністрації Кремля.

«Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України. Спочатку президент Росії Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога ЛНР та ДНР, у тому числі шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, і є невід’ємним компонентом нейтрального статусу», – заявив Пєсков.

Також Пєсков сказав, що «готовність Києва до переговорів з Москвою є рухом у бік позитиву».

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Раніше голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ піде на переговори лише, якщо українські військові складуть зброю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів.

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