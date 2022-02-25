Під Києвом підірвали мости, щоб зупинити ворога

На північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога. Про це повідомляє лжерело Української правди у Генштабі.

Зокрема, підірвали міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через р. Ірпінь.

Сухопутні війська ЗСУ попереджають, що можливий захід противника у навколишні до Ворзеля населені пункти.

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За даними джерел УП, російські війська вже пройшли Димер.

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