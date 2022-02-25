Нацбанк заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів

Національний банк України заборонив уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів. Про це йдеться на сайті НБУ.

Також НБУ заборонив будь-які банківські операції, учасниками яких є громадяни і компанії з Росії та Білорусі. Окрім того, заборонено виконувати зобов’язання перед юридичними або фізичними особами з РФ та Білорусі.

Відповідні зміни правління Нацбанку внесло до постанови від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

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