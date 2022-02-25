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НАТО постачатимуть Україні системи протиповітряної оборони

Андрій Котенський

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції заявив, що країни НАТО постачатимуть Україні системи ППО та додаткове озброєння, повідомляє Радіо Свобода.

«Росія зруйнувала мир у Європі і зараз народ України бореться за свою свободу перед агресією з боку Росії», – заявив Єнс Столтенберга.

НАТО також закликає, щоб Росія негайно припинила «цю безглузду війну», вивела війська з України та повернулася на шлях діалогу.

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Фото ілюстративне

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