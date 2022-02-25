На Сумщині у російських окупантів закінчується їжа і пальне

У окупантів, які знаходяться поблизу Конотопа Сумської області, виникли проблеми з постачанням пального та провізії. Про це повідомили на своїй сторінці у Facebook Сухопутні війська ЗСУ.

Після виснажливих боїв російські військові зупинилися поблизу Конотопу, але наразі у них виникли проблеми з постачаннями.

«Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, на околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої техніки агресора.

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