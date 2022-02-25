Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосила війну владі РФ. Відповідна заява з’явилася в Twitter-акаунті спільноти, повідомляє УНІАН.

«Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду», – йдеться в повідомленні. Воно супроводжується хештегом #Ukraine.

Через годину структура ФСБ з кібербезпеки оголосила критичний рівень загрози. Також хакери повідомили, що вони обрушили роботу пропагандистського сайту Russia Today.

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