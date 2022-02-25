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Міноборони просить не публікувати у мережі переміщення українських військ

Андрій Котенський

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Українців наполегливо просять припинити публікування фото та відеозаписи переміщення української техніки та обличь військових у вільний доступ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Такими діями ви власноруч допомагаєте ворогу отримувати уточнену інформацію про наших військових», – уточнила Ганна Маляр.

Натомість Міноборони закликає громадян активніше пубдлікувати фото і відео переміщення військової техніки ворога із зазначенням геолокації та часу і дати фіксації.

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«Ми сильні! Ми переможемо!», – наголосила Ганна Маляр.

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