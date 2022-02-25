Львівщина вже прийняла 500 переселенців. Як і чим їм допомогти

Станом на вечір 25 лютого Львівська область прийняла вже 500 людей, які прибули з центральних та східних областей України. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Львівська область підготувала близько 10 тисяч ліжкомісць для вимушених переселенців. Якщо ви маєте можливість дати прихисток землякам, зголосіться через чат-бот.

Наразі для розміщення тимчасово переселених осіб необхідні такі речі:

Термозберігаючі ковдри – 5000 шт.

Спальні мішки – 5000 шт

Каремати – 10000 шт.

Матраци – 10000 шт.

Одяг (для дорослих і дітей) – 15000 шт.

Миючі засоби для тіла:

Зубні пасти – 15000 шт.

Зубні щітки – 15000 шт.

Підгузки (для дорослих і дітей) – 15000. шт

Прокладки – 7000 тис. упаковок.

Паперові рушники -30000 шт.

Антисептики – 20000 шт.

Спирт – 1000 л.

Маски багаторазові та одноразові – 30000 шт.

Гребінці – 15000 шт.

Жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна.

Рушники з мікрофібри – 30000 шт

Багаторазові набори посуду – 15000 шт

Одноразові набори посуду – 50000 шт.

Електрогенератори – 20 шт.

Також потрібні розкладушки, комплекти постільної білизни, ковдри, рушники, відра господарські, бочки 30-60 літрів, дезинфектори, вологі серветки, туалетний папір.

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Харчування:

Їжа швидкого приготування – 50000 шт.

Енергетичні батончики – 50000 шт.

Сухофрукти – 2000 кг.

Горіхи – 2000 кг.

Консерви – 30000 шт.

Крупи швидкого приготування – 3000 кг

сіль, цукор, чай, кава, печиво сухе, вода.

Усі ці речі і продукти можна приносити у штаби, які працюють цілодобово у всіх районах Львівщини. Їхні контакти – за посиланням.

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