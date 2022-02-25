ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина вже прийняла 500 переселенців. Як і чим їм допомогти

Ольга Денисяка

|

Станом на вечір 25 лютого Львівська область прийняла вже 500 людей, які прибули з центральних та східних областей України. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Львівська область підготувала близько 10 тисяч ліжкомісць для вимушених переселенців. Якщо ви маєте можливість дати прихисток землякам, зголосіться через чат-бот.

Наразі для розміщення тимчасово переселених осіб необхідні такі речі:

  • Термозберігаючі ковдри – 5000  шт.
  • Спальні мішки – 5000 шт
  • Каремати – 10000 шт.
  • Матраци – 10000 шт.
  • Одяг (для дорослих і дітей) – 15000 шт.
  • Миючі засоби для тіла:
  • Зубні пасти – 15000 шт.
  • Зубні щітки – 15000 шт.
  • Підгузки (для дорослих і дітей) – 15000. шт
  • Прокладки – 7000 тис. упаковок.
  • Паперові рушники -30000 шт.
  • Антисептики – 20000 шт.
  • Спирт – 1000 л.
  • Маски багаторазові та одноразові – 30000 шт.
  • Гребінці – 15000 шт.
  • Жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна.
  • Рушники з мікрофібри – 30000 шт
  • Багаторазові набори посуду –  15000 шт
  • Одноразові набори посуду – 50000 шт.
  • Електрогенератори – 20 шт.

Також потрібні розкладушки, комплекти постільної білизни, ковдри, рушники, відра господарські, бочки 30-60 літрів, дезинфектори, вологі серветки, туалетний папір.

Реклама партнерів

Харчування:

  • Їжа швидкого приготування – 50000 шт.
  • Енергетичні батончики – 50000 шт.
  • Сухофрукти – 2000 кг.
  • Горіхи – 2000 кг.
  • Консерви – 30000 шт.
  • Крупи швидкого приготування – 3000 кг
  • сіль, цукор, чай, кава, печиво сухе, вода.

Усі ці речі і продукти можна приносити у штаби, які працюють цілодобово у всіх районах Львівщини. Їхні контакти – за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів