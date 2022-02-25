Бої на Сумщині: Росіяни взяли в кільце Конотоп, техніка РФ іде на Київ

Росіяни оточили місто Конотоп Сумської області. Про це повідомив голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький, передає Українська правда.

«На сьогодні в кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбила ворожий наступ.

На жаль, населені пункти Сумської області взяті в облогу.

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Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок», – повідомив Дмитро Живицький.

За його словами, поки що виїзд в напрямку Києва відкритий, але вже стоять блокпости ворогів, через які вони пропускають мешканців області.

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