З прикордонниками на Зміїному немає зв'язку: ймовірно, острів захопили

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що зв’язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно, острів є захоплений окупантами. Про це повідомили в МВС.

«Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові. Зв’язок з прикордонниками, які перебуваюь на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією, острів Зміїний захоплений», – йдеться в повідомленні.

У МВС заявили, що ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону. Держприкордонслужба продовжує активно діяти спільно з Збройними силами України та Нацгвардією.

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