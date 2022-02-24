Володимир Зеленський: «Нікому не вдасться змусити українців віддати свою свободу»

Президент України Володимир Зеленський про повномасштабну війну, яку розгорнула Росія на території держави:

Що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Наша національне завдання – щоб ця завіса проходила не по нашій українській території, а вдома в росіян. Українська армія, наші прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки ворога. Мовою конфлікту це можна назва оперативною паузою.

На Донбасі наші збройні сили діють на відмінно. Харківський напрямок дуже складний, сили для захисту міста працюють, вони надійні. Найбільш проблемна ситуація сьогодні – на півдні, наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсона. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутись у бік Мелітополя.

На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його стримувати. Надійна оборона побудована в Житомирській області, озброєний десант у Гостомелі блокують. Війська отримали наказ на знищення.

Так, ми, на жаль, маємо втрати. Втрати наших Героїв. Так, захоплені в полон російські бійці, деяким з них наші лікарі надають допомогу.

Знищено багато російської авіації та багато броньованої техніки. Так, ми бачимо, що багато росіян шоковані тим, що відбувається. Дехто каже у соцмережах, що вони проти війни. Ми це бачимо, але керівництво РФ це навряд чи побачить. Тому якщо ви нас чуєте і розумієте, якщо ви розумієте, що ви наступаєте на незалежну країну, будь ласка, виходьте на вулиці, звертайтесь до президента своєї держави.

Ми, українці, знаходимось на своїй землі. Ви – росіяни. Зараз ваші військові розпочали війну в нашій державі. Я б дуже хотів, щоб ви висловлювались на Красній площі або деінде на вулицях вашої столиці, в Петербурзі та в інших містах Росії, не тільки в Instagram. Це є дуже важливо.

Що ми бачимо зараз? Росія для світової спільноти перетворюється на аналог так званої «ДНР». Це повна ізоляція. Я на постійному зв’язку з лідерами держав-партнерів та міжнародних організацій. Росія вже почала отримувати перші санкції з великого пакета санкцій, які є найбільш потужними у світовій історії.

Нікому не вдасться переконати чи змусити нас, українців, віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверенітет. Але схоже, що російське керівництво намагається це зробити через знищення потенціально «їхньої» країни.

Усе, що було зроблено Росією з 2000 року зараз може бути просто спалено в прямому ефірі на очах усього світу. Ми наголошуємо, що не Україна обрала шлях війни. Але Україна пропонує повернутись до миру.

Що робити українцям? Допомагайте національному захисту, вступайте до лав ЗСУ та територіальної оборони. Будь-який громадянин з бойовим досвідом зараз буде корисним. Саме від вас і всіх нас разом залежить, чи вдасться ворогу просунутись далі територією нашої незалежної держави. Допомагайте, будь ласка, волонтерській спільноті та медичній системі. Наприклад, донорством крові.

Політикам та керівникам громад допомагайте, допомагайте людям. Забезпечуйте нормальне життя на місцях настільки, наскільки це зараз можливо. Кожен зараз повинен дбати про своїх близьких, сусідів чи знайомих, які цього потребують. Важливий обов’язок журналістів – захищати демократію і свободу України.

Я говорив сьогодні з багатьма лідерами, зокрема Великобританії, Туреччини, Франції, Німеччини, США, Швеції, Румунії, Польщі, Австрії та іншими, а також із ЄС. Шановні європейські і світові лідери, лідери вільного світу, якщо сьогодні потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає у ваші двері.

Слава Збройним Силам України! Слава Україні!».

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