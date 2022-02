Валерій Залужний: «Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиваються власною кров’ю»

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний про хід оборони України від вторгнення Росії:

«Шановні генерали, офіцери, сержанти і солдати! Дорогі бойові друзі!

Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають.

Дякую Українському Народу за довіру, допомогу, молитви.

Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss.

Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.

Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми вистоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!

За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!»

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.