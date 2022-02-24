Українцям видадуть зброю для захисту країни

В Україні видадуть зброю громадянам, які готові захищати країну. Про це під час брифінгу 24 лютого повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Так, українці, які мають бойовий досвід можуть отримати зброю від держави та захищати територіальну цілісність країни.

«Ми вже видаємо зброю і будемо видавати її для захисту нашої землі всім охочим та спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина залежить майбутнє українського народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. МВС залучить до захисту держави ветеранів», – заявив Зеленський.

Також Глава держави пообіцяв скасувати санкції для тих, хто долучиться до захисту України.

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«Рішенням РНБО ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові захищати державу зі зброєю у руках у складі тероборони», – наголосив президент.

Додамо, що Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ, пише Радіо Свобода.

Усім ветеранам органів внутрішніх справ, готовим захищати країну, зброю видадуть в максимально спрощеному порядку. Так, видача зброї ветеранам має на меті допомогти правоохоронним органам забезпечити правопорядок у всіх населених пунктах України. Це планують зробити якнайшвидше через оголошення Росією війни.

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