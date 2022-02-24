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У напрямку Києва летять вісімнадцять російських Іл-76, – Bellingcat

Ольга Денисяка

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Група журналістів-розслідувачів має дані, що зі Пскова в Росії в напрямку Києва вилетіло вісімнадцять транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту. Про це йдеться у twitter виконавчого директора Bellingcat Кристо Грозєва, передає УП.

«Джерела в українській владі сказали мені, що вісімнадцять транспортних літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в напрямку до Києва, і прибудуть до столиці за годину. Єдине можливе пояснення буде те, що росіяни мають на меті захопити й підкорити Київ, щоби встановити маріонетковий уряд уже сьогодні (24 лютого – ред.). Поки увесь світ спостерігає за цим і майже нічого не робить», – йдеться в повідомленнію

Своє повідомлення Грозєв опублікував о 17:58 за Києвом.

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Напередодні Пентагон заявив, що Росія готує план повалення легітимного українського уряду та встановлення своїх маріонеткових керівників, щоби примусити Україну до миру на умовах, вигідних Кремлю.

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