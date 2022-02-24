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Цілий взвод окупантів здався в полон під Черніговом

Ольга Денисяка

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Під Черніговом у полон Збройним Силам України здався цілий розвідувальний взвод 74-ї мотострілкової бригади Росії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон.  Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади», – заявив Валерій Залужний.

Залужний навів слова старшини Буйнічева Костянтина Сергійовича з 74 мотострілкової бригади з Кемеровської області. Російський розвідник каже, що військові перебували на навчаннях у Єльні, а в середу, 23 лютого, дізналися про наступ на Україну і думали, що повертатимуться додому.

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«Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію», – сказав російський розвідник.

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