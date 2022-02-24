Польща готова приймати тисячі порнених українців

Польща готова приймати тисячі поранених з України. Для цього по всій країні підготували 120 шпиталів та санітарний потяг, який зможе забирати постраждалих з польсько-українського кордону. Про це заявив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський, повідомляє Суспільне.

«Ми вже маємо перелік 120-ти лікарень на території усієї країни, до яких можуть потрапити поранені. Загалом на цей час ми оцінюємо, що зможемо прийняти кілька тисяч пацієнтів – поранених в результаті воєнних дій, зокрема і важко поранених», – сказав Недзельський.

Він додав, що також планується запустити санітарний потяг для транспортування поранених. Він забиратиме поранених з кордону з Україною.

Крім того, він зазначив, що Польща має бути готова до масової міграції українців та надати якнайширшу допомогу.

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«Якщо у нашого сусіда є захворювання, які менш поширені в Польщі, ми повинні бути готові надати медичну допомогу», – сказав Недзельський.

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