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Деякі документи та послуги в «Дії» – тимчасово недоступні

Ольга Денисяка

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Через російське вторгнення у системі державних послуг «Дія» тимчасово не буде доступу до низки документів і послуг. Про це повідомили в Мінцифри.

У повідомленні йдеться, що служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців. Тому деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку «Дія» будуть недоступними.

«Задля забезпечення безпеки даних цифрові документи в «Дії» будуть недоступні. Зберігаємо спокій, піклуємося про близьких та зміцнюємо Україну», – повідомили в міністерстві.

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