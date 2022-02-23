У шахтах Львівщини серйозно травмувалися двоє шахтарів

За минулу добу, 22 лютого, на шахтах ДП «Львіввугілля» трапилося одразу два нещасні випадки, в яких важкі травми отримали двоє гірників. Про це повідомив начальник управління гірничого нагляду ГУ Держпраці Львівщини Володимир Осадця, передає Червоноград FM.

Перший нещасний випадок стався на шахті «Лісова» о 15:30. Відтак під час видобутку вугілля в лаві №168 розірвався ланцюг скребкового конвеєра, який відлетів в сторону і травмував 27-річного гірника очисного вибою. Чоловік одержав важкі травми: переломи склепіння черепа в ділянці скроневої і тім’яної кісток. Постраждалого госпіталізували у лікарню Червонограда.

Того ж дня близько 17:30 на шахті «Степова» не пощастило ще одному гірнику. В другу зміну під час зняття секції у лаві №143 з вільного простору впав шматок породи. Так, 41-річний майстер-підривник дільниці вибухових робіт отримав травми спини, грудної клітки, правої кисті та живота.

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Що призвело до важких травмувань на шахтах ДП «Львіввугілля», з’ясує спеціальна комісія з розслідування Держпраці.

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