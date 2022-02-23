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У Львівському оперному театрі переобрали гендиректора

Ольга Денисяка

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Василя Вовкуна переобрали на посаду генерального директора-художнього керівника Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької переобрала. Про це йдеться у Facebook театру.

Василь Вовкун очолює Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької з 2017 року.

23 лютого конкурсна Міністерства культури та інформаційної політики переобрала його на посаду генерального директора-художнього керівника. Відтак Василь Вовкун керуватиме театром ще наступні п’ять років.

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Василь Вовкун – народний артист України, екс-міністр культури України (2007-2010 рр.), професор Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв. У червні 2014 року призначений художнім керівником Львівської Національної Опери.

Народився 16 червня 1957 р. (с. Мацошин, Жовківський район, Львівської області).

Навчався на акторському факультеті студії театрального мистецтва при Львівському академічному українському драматичному театрі ім. М.Заньковецької та на акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого.

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