ОСТАННІ НОВИНИ

«Тривожна валіза»: що треба спакувати

Анастасія Диняк

|

Бригада Збройних сил України оприлюднила список речей першої необхідності, які знадобляться у випадку надзвичайної ситуації. Про це йдеться на сторінці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Так, для початку потрібно обрати наплечник, який буде зручним і непомітним зделеку. Його об’єм може бути від 30 до 40 літрів.

Що рекомендовано взяти з собою:

Реклама партнерів
  • Копії всіх необхідних документів (паспорт громадянина України/закордонний паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення тощо) в водонепроникному файлі чи пакеті;
  • Фото рідних та близьких;
  • Кредитні картки та готівка. Готівку варто розділити на частини та заховати в різних місцях наплічника;
  • Дублікати ключів від будинку та авто;
  • Карта місцевості, з попередньо визначеним способом екстреного зв’язку і місцем зустрічі для рідних та близьких;
  • Пристрої зв’язку й доступу до інформації (радіоприймач з можливістю прийому УКВ/FM діапазону, запасні батарейки, недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм);
  • Ліхтарик із запасними батарейками та лампочками;
  • Водонепроникні компас і годинник;
  • Мультитул – багатофункціональний інструмент (плоскогубці, нiж, шило, пилка, викрутка, ножиці та інші інструменти);
  • Ніж і сокира;
  • Сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр);
  • Пакети для сміття ємністю 120 літрів (5 шт.);
  • Рулон широкого скотчу;
  • Шнур синтетичний, діаметр – 4-5 мм, довжина – 20 м;
  • Блокнот і ручку;
  • Нитки й голки;
  • Одяг: нижня білизна (2 комплекти), шкарпетки бавовняні (2 пари), запасні штани, кофта, дощовик, в’язана шапка, рукавиці, шарф. Надійне і зручне взуття;
  • Міні-намет, килимок-пінка, спальник;
  • Гігієнічні засоби (зубна щітка і паста, мило, рушник, туалетний папір, кілька упаковок сухих серветок, носові хустки, вологі серветки, засоби жіночої гігієни, засоби для дітей);
  • Посуд (казанок, фляга, ложка, металева чашка, розкладна склянка);
  • Запальничка та сірники (краще туристичні);
  • Питна вода (1,5-3 л);
  • Продукти харчування (2 банки тушонки, галети, супові пакети, м’ясні чи рибні консерви, будь-яка крупа, макарони, сухі овочеві напівфабрикати, сублімована їжа);
  • Гоpiлка або медичний спиpт.

Усі речі рекомендують спакувати завчасно, щоб у випадку надзвичайної ситуації не панікувати й бути готовим до наступних дій.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, яку підготувати аптечку до надзвичайної ситуації. Зі списком на чотирьох осіб можна ознайомитися тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів