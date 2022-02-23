«Тривожна валіза»: що треба спакувати

Бригада Збройних сил України оприлюднила список речей першої необхідності, які знадобляться у випадку надзвичайної ситуації. Про це йдеться на сторінці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.
Так, для початку потрібно обрати наплечник, який буде зручним і непомітним зделеку. Його об’єм може бути від 30 до 40 літрів.
Що рекомендовано взяти з собою:
- Копії всіх необхідних документів (паспорт громадянина України/закордонний паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення тощо) в водонепроникному файлі чи пакеті;
- Фото рідних та близьких;
- Кредитні картки та готівка. Готівку варто розділити на частини та заховати в різних місцях наплічника;
- Дублікати ключів від будинку та авто;
- Карта місцевості, з попередньо визначеним способом екстреного зв’язку і місцем зустрічі для рідних та близьких;
- Пристрої зв’язку й доступу до інформації (радіоприймач з можливістю прийому УКВ/FM діапазону, запасні батарейки, недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм);
- Ліхтарик із запасними батарейками та лампочками;
- Водонепроникні компас і годинник;
- Мультитул – багатофункціональний інструмент (плоскогубці, нiж, шило, пилка, викрутка, ножиці та інші інструменти);
- Ніж і сокира;
- Сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр);
- Пакети для сміття ємністю 120 літрів (5 шт.);
- Рулон широкого скотчу;
- Шнур синтетичний, діаметр – 4-5 мм, довжина – 20 м;
- Блокнот і ручку;
- Нитки й голки;
- Одяг: нижня білизна (2 комплекти), шкарпетки бавовняні (2 пари), запасні штани, кофта, дощовик, в’язана шапка, рукавиці, шарф. Надійне і зручне взуття;
- Міні-намет, килимок-пінка, спальник;
- Гігієнічні засоби (зубна щітка і паста, мило, рушник, туалетний папір, кілька упаковок сухих серветок, носові хустки, вологі серветки, засоби жіночої гігієни, засоби для дітей);
- Посуд (казанок, фляга, ложка, металева чашка, розкладна склянка);
- Запальничка та сірники (краще туристичні);
- Питна вода (1,5-3 л);
- Продукти харчування (2 банки тушонки, галети, супові пакети, м’ясні чи рибні консерви, будь-яка крупа, макарони, сухі овочеві напівфабрикати, сублімована їжа);
- Гоpiлка або медичний спиpт.
Усі речі рекомендують спакувати завчасно, щоб у випадку надзвичайної ситуації не панікувати й бути готовим до наступних дій.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, яку підготувати аптечку до надзвичайної ситуації. Зі списком на чотирьох осіб можна ознайомитися тут.
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Анастасія Диняк