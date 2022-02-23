«Тривожна валіза»: що треба спакувати

Бригада Збройних сил України оприлюднила список речей першої необхідності, які знадобляться у випадку надзвичайної ситуації. Про це йдеться на сторінці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Так, для початку потрібно обрати наплечник, який буде зручним і непомітним зделеку. Його об’єм може бути від 30 до 40 літрів.

Що рекомендовано взяти з собою:

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Копії всіх необхідних документів (паспорт громадянина України/закордонний паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення тощо) в водонепроникному файлі чи пакеті;

Фото рідних та близьких;

Кредитні картки та готівка. Готівку варто розділити на частини та заховати в різних місцях наплічника;

Дублікати ключів від будинку та авто;

Карта місцевості, з попередньо визначеним способом екстреного зв’язку і місцем зустрічі для рідних та близьких;

Пристрої зв’язку й доступу до інформації (радіоприймач з можливістю прийому УКВ/FM діапазону, запасні батарейки, недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм);

Ліхтарик із запасними батарейками та лампочками;

Водонепроникні компас і годинник;

Мультитул – багатофункціональний інструмент (плоскогубці, нiж, шило, пилка, викрутка, ножиці та інші інструменти);

Ніж і сокира;

Сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр);

Пакети для сміття ємністю 120 літрів (5 шт.);

Рулон широкого скотчу;

Шнур синтетичний, діаметр – 4-5 мм, довжина – 20 м;

Блокнот і ручку;

Нитки й голки;

Одяг: нижня білизна (2 комплекти), шкарпетки бавовняні (2 пари), запасні штани, кофта, дощовик, в’язана шапка, рукавиці, шарф. Надійне і зручне взуття;

Міні-намет, килимок-пінка, спальник;

Гігієнічні засоби (зубна щітка і паста, мило, рушник, туалетний папір, кілька упаковок сухих серветок, носові хустки, вологі серветки, засоби жіночої гігієни, засоби для дітей);

Посуд (казанок, фляга, ложка, металева чашка, розкладна склянка);

Запальничка та сірники (краще туристичні);

Питна вода (1,5-3 л);

Продукти харчування (2 банки тушонки, галети, супові пакети, м’ясні чи рибні консерви, будь-яка крупа, макарони, сухі овочеві напівфабрикати, сублімована їжа);

Гоpiлка або медичний спиpт.

Усі речі рекомендують спакувати завчасно, щоб у випадку надзвичайної ситуації не панікувати й бути готовим до наступних дій.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, яку підготувати аптечку до надзвичайної ситуації. Зі списком на чотирьох осіб можна ознайомитися тут.

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