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Де у Львові 24 лютого не буде світла: перелік вулиць

Ірина Марчук

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У четвер, 24 лютого, через планові ремонтні роботи без електроенергії залишиться низка вулиць Львова. Про це йдеться на сторінці гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Електрики не буде орієнтовно з 10:00 до 16:00 год. Без світла у Львові залишаться мешканці цих вулиць:

  • Канівська – 10, 11, 11-А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 7, 8;
  • Любінська – 50, 52, 56, 58, 60;
  • Спокійна – 1, 10, 11, 12, 12-А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 35, 4, 5, 5-А, 6, 6-А, 7А, 7-Б, 8, 8-А, 9;
  • Алмазова о. ген. – 1, 1-А;
  • О. Бальзака – 33;
  • Брюховицька – 103, 109, 111, 113, 115, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 133-А, 134, 135, 137, 137-А, 138, 138-А, 138-Б, 139, 140, 142, 144-А, 147, 156, 158, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 192-А, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 212, 47, 49, 51, 53, 53-А, 55, 55-А, 57-А, 59, 61, 61-А, 63, 63-А, 67, 71, 73, 75, 75-А, 79, 81, 85, 91, 91-А, 93, 93-А, 95, 95-А, 97;
  • Варшавська – 21;
  • Гранична – 11, 13;
  • Джерельна – 42, 44, 71;
  • Дивізійна – 1, 11, 11-А, 13, 15, 18, 18-А, 2, 22, 22-А, 22-Б, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 3-А, 40, 41, 42, 49, 5, 7-А, 9;
  • Купчинського – 28, 29, 31, 32;
  • Липинського – 3, 5, 6, 6-А;
  • Лукасевича – 2;
  • Любачівська – 1, 10, 10-А, 12, 2, 4, 5, 5-А, 6, 7, 8, 9;
  • Микитки – 2, 3, 4;
  • Павлокомська – 4;
  • Є. Плетенецького – 5;
  • Річицька – 1, 2, 4;
  • Ряснянська – 34;
  • Сорочинська – 2, 4, 6, 8;
  • Тисова – 8;
  • Холмська – 1, 10, 12, 12а, 14-А, 16, 17, 17-А, 18, 19, 1-А, 20, 20-А, 21, 22-А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 31-А, 32, 33, 34, 4, 5, 7, 8, 8-А;
  • Черемхова – 13, 15, 17, 19, 21, 21-А;
  • В. Чорновола – 47, 49, 55;
  • П. Чубинського – 21, 21-А;
  • Дружба КСТ – 27, діл 43, діл.№56;
  • Кінцева – діл.4;
  • Личаківська – 20, 240, 242;
  • Єрошенка – 19, 28, 30;
  • Брюховицька – 119-А, 143, 162, 208, 99;
  • Вірменська – 8;
  • Гуцульська – 3, 5;
  • Катедральна – 2, 3, 5, 6, 6/2-А, 7/30;
  • Княгині Ольги – 95;
  • Кондукторська – 48;
  • В. Короленка – 3;
  • Краківська – 1, 2, 3, 15, 17, 22, 7, 9;
  • А. Міцкевича – 9;
  • Масарика – 3;
  • Наукова – 7-Г;
  • Сербська – 6;
  • П. Беринди – 3;
  • Валова – 2, 3, 4, 5;
  • Галицька – 1, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 25, 29, 3, 5, 7, 9;
  • Ринок – 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 41, 41б, 7;
  • братів Рогатинців – 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 21/1, 29, 3, 4, 5, 7, 9;
  • Староєврейська – 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 5/10, 6, 7, 7/14, 8, 9;
  • Театральна – 10, 12, 15, 3, 4, 6, 7, 8;
  • Шевська – 1, 10, 12, 14;
  • С. Яворського – 1, 2.

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