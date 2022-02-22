Російська агресія: майже половина українців готова воювати або допомагати армії

У всіх макрорегіонах України, окрім Донбасу, більшість населення схиляється до того, що зараз існує серйозна загроза повномасштабної агресії з боку Росії. При цьому 48% українців готові або воювати, або будь-яким чином допомагати армії. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології 1-12 лютого.

Станом на першу декаду лютого 39% населення України вважала, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії є або дуже імовірною, або неминучою.

Ще 33% опитаних схиляються до того, що загроза зі сторони Росії хоч і не велика, однак можлива. У відсутність взагалі будь-якої загрози з боку східного сусіда вірить лише 7% українців.

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У всіх макрорегіонах України, окрім Донбасу, більшість населення схиляється до того, що нині існує серйозна загроза повномасштабної агресії з боку РФ. Найбільше цю тезу підтримує населення на заході України (49%). Тих, хто вважає таку загрозу незначною, найбільше серед жителів підконтрольних частин Донбасу (64%). Більшість із тих, хто зовсім не вірить у загрозу агресії з боку Росії, проживає на Сході (15%).

Абсолютна більшість українців (61%) покладає відповідальність за зростання загрози війни на керівництво Росії. Цю точку зору поділяє більшість населення на Заході (84%), Півдні (59%), Сході (41%) та у центральній частині України (60%). Чверть громадян України вважає, що провина лежить на керівництві України. Ця думка домінує тільки на підконтрольних Україні частинах Луганської та Донецької областей (53%).

На противагу російському наративу про захист російськомовних, 44% серед російськомовних українців вважають, що саме Росія несе основну відповідальність за нинішню напруженість.

При загостренні воєнного конфлікту 43% українці виступають проти будь-яких поступок Росії, навіть за умови обіцянок з боку РФ припинити агресію проти України.

Таку позицію поділяє більшість респондентів у всіх вікових групах. До того ж серед респондентів віком до 30 років майже вдвічі менше тих, хто готовий відмовитися від вступу України до НАТО, порівняно з респондентами віком за 54 роки.

Як на Заході (55%), так і на Півдні (40%), Сході (29%) та Центрі (45%) більшість місцевого населення не готові підтримати українську владу, якщо та вирішить задля досягнення миру піти на поступки російській владі.

Винятком є Донбас, де більшість (52%) вважає, що український уряд має відмовитися від вступу України до НАТО, оскільки це, на їхню думку, може зупинити агресію з боку Росії.

Більшість українців (36%) вважає потенційний наступ на Україну з території Білорусі малоймовірним. Чверть оцінює рівень загрози як середній і лише 12% вважає такий сценарій дуже ймовірним.

У Центральному макрорегіоні, до якого входить найбільше областей, які межують з Білоруссю, 28% населення впевнені, що загроза нападу зі сторони білорусів низька. 14% оцінюють загрозу як високу. У західній частині України, де з Білоруссю межує Волинська та Рівненська області, 44% опитаних не вважають імовірним напад з північної сторони. З ними не погоджуються 11% респондентів, які оцінили ймовірність такого нападу як високу.

Порівняно з груднем 2021 року, на 5% зросла кількість охочих доєднатися до добровольчих сил для протидії військовій агресії РФ при новому вторгненні до України. Станом на лютий 2022 року загалом таких 14% українців. Ще 8% готові боронити Україну у лавах Збройних Сил. 25% надаватимуть посильну невійськову допомогу.

Таким чином майже половина (48%) громадян України будуть або воювати, або надавати допомогу армії. 18% лише намагатимуться вижити, 3% – виїхати за кордон. Одночасно з тим, за менше ніж три місяці на 9% скоротилася частка українців (до 14%), які взагалі не вірять у нове вторгнення РФ.

Чоловіки наразі активніше за жінок готові йти воювати як у складі ЗСУ (+13% порівняно з жінками), так і у складі добровольчих батальйонів (+16%), тоді як жінки більше надають перевагу невійськовій допомозі (+15% порівняно з чоловіками). Однак як свідчать результати опитування, близько 10% українських жінок готові зі зброєю в руках боротися проти військової агресії РФ.

Йти воювати найактивніше готова молодь: серед респондентів до 30 років 31% повідомили, що готові вступити до ЗСУ чи добровольчих сил. Серед громадян старших 54 років, порівняно з іншими віковими категоріями, частіше (різниця 18% з групою «молодше 30») поширена позиція, що у разі нового вторгнення РФ вони будуть намагатися просто вижити.

Однак серед молоді більше охочих виїхати з країни – 6%, що означає, що при новому військовому вторгненні Україну чекає відчутний відтік молодих кадрів.

Готовність воювати у різних макрорегіонах коливається від 10% на Сході до 29% у Центрі. У Західній Україні таких 25%, але там і найактивніше готові надавати невійськову допомогу (33%).

Додамо, що соцопитування проводили 1-12 лютого у всіх регіонах України, в тому числі на й підконтрольній державі території Донецької і Луганської областей, методом інтерв’ю «обличчям до обличчя». Участь у дослідженні взяв 2001 респондент.

Вибірка репрезентує доросле населення України (за винятком тимчасово окупованих територій) за віком, статтю, типом поселення та областю проживання. Похибка не перевищує 2,2%.

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