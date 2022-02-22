На Львівщині відкриють 16 нових ЦНАПів

Впродовж 2022 року у Львівській області планують створити ще 16 центрів надання адміністративних послуг. Їх відкриють у громадах із населенням понад 10 тисяч мешканців. Про це заявив заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Львівської ОДА Олександр Кулепін, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

Відтак зараз на Львівщині функціонують 158 точок, де мешканці можуть отримати якісні адміністративні послуги. Також для мешканців відкрито 4 Дія.Центри та 49 центрів надання адміністративних послуг.

Водночас у 2022 році у Львівській області планують створити ще щонайменше 16 ЦНАПів в громадах, які мають населення більше 10 тисяч мешканців.

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«Відповідно до регіональної програми інформатизації «Цифрова Львівщина», на кінець 2022 року на території регіону повинно бути 69 ЦНАПів у 73 громадах Львівської області. Нашою метою є забезпечити кожного мешканця Львівщини можливістю отримати сучасні та якісні адмінпослуги у своїй громаді», – пояснив Олександр Кулепін.

Загалом на регіональну програму інформатизації «Цифрова Львівщина» цьогоріч передбачили понад 15 мільйонів гривень. З цих коштів 10 мільйонів гривень підуть на відкриття ЦНАПів в кожній громаді Львівщини до кінця 2023 року.

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