В Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за проплачені мітинги

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступив за необхідність ухвалення закону про кримінальну відповідальність за організацію та фінансування проплачених мітингів. Про це він 20 лютого написав на власній сторінці у Facebook.

Антон Геращенко вказує на те, що в Україні досі немає кримінальної відповідальності за організацію та фінансування проплачених акцій протесту і цим користуються у власних інтересах деякі політики та країна-агресор.

«Яка ганьба, коли в Києві через Інтернет можна замовити проплачений мітинг з будь якими лозунгами! Шановні народні депутати, давайте приймемо закон про кримінальну відповідальність за організацію та фінансування проплачених акцій протесту і покінчимо з цим ганебним явищем», – заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За інформацією Геращенка, таку пропозицію він висунув через те, що в день річниці загибелі Героїв Небесної сотні, на замовлення планувалось зібрати багатолюдний мітинг під Офісом Президента задля картинки для російських пропагандистських телеканалів. Однак співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції провели 5 обшуків і припинили діяльність мережі організаторів проплачених мітингів.

«Загалом сьогодні вдень, за гроші, планувалось вивести під Офіс Президента від 1500 до 2500 осіб, які під час загострення агресивних дій РФ повинні були демонструвати ряд слоганів та лозунгів таких як: «Ні війні з Росією», «Україна не вбивай своїх громадян», «На фиг войну! Весна для любви!». Також при обшуках були знайдені візитівки «Дмитра Яроша» червоного-чорного кольору», – заявив Геращенко.

Також він зазначив, що після проведення профілактичних бесід організатори зобов’язались припинити свою діяльність по збору проплачених мітингів в інтересах держави-агресора. Радник міністра внутрішніх справ додав відео із зізнаннями органіаторів проплаченого мітингу.

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