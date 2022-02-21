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У Раві-Руській жінка за хабар хотіла вивести сина з України

Ірина Марчук

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У пункті пропуску Рава-Руська» 31-річна українка намагалась незаконно вивести свого сина закордон. Для цього вона запропонувала працівникам митниці хабар. Про це йдеться на сторінці у Facebook західного управління Держприкордонслужби України.

Вночі 21 лютого у пункт пропуску прибув мікроавтобус Mercedes, за кермом якого була 31-річна мешканка Дніпровської області разом із сином. Жінка хотіла покинути територію країни, однак прикордонники відмовили їй у перетинанні кордону через відсутність доручення батька на вивезення дитина за межі України.

Після цього вона спробувала підкупити прикордонників хабарем у розмірі 400 євро. Працівники митниці відмовились від грошей, натомість повідомили в поліцію про вчинення кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі».

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Фото: Західне управління Держприкордонслужби України.

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