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Євросоюз розгорне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію

Оксана Попович

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Європейський Союз розгорне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію. Це стане початком співпраці у військовій сфері. Про це він сказав на брифінгу 21 лютого, йдеться у заяві МЗС України.

За підсумками тривалих переговорів Європейський Союз ухвалив принципове рішення про розгортання в Україні дорадчо-тренувальної військової місії. Це стане важливим політичним сигналом про збільшення присутності ЄС в Україні та про початок співпраці у військовій сфері.

«Ми домовилися сьогодні, що Європейський Союз розгорне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію. Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципово рішення ухвалене», – заявив Дмитро Кулеба.

Голова МЗС наголосив, що йдеться про співпрацю у військовій сфері, а не про розміщення в Україні бойових підрозділів.

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«Ще раз наголошую: місія буде дорадчо-тренувальною, це не бойові підрозділи. Але надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого завершення», – підкреслив міністр.

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