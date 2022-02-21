Чиновників Львівської міськради возитимуть за 3 млн грн

Львівське комунальне підприємство «Ратуша-сервіс» перевозитиме працівників Львівської міської ради за 3 млн грн. До послуг чиновників як висококомфортабельні автобуси, так й легкові авто Toyota та Peugeot. Про це стало відомо із сайту закупівель Prozorro, повідомляють Наші гроші. Львів.

Службовий автомобіль міського голови, Toyota Camry 2006 року, який у 2020 році продали за 220 тис. грн

Так, управління й департаменти Львівської міськради підписали низку відповідних угод вже на понад 1,1 млн грн. Три найдорожчі угоди підписали департамент розвитку (392 тис. грн), департамент міської агломерації (348 тис. грн) і управління земельних ресурсів (300 тис. грн).

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До послуг чиновників управління земельних ресурсів будуть три автівки: Daewoo Lanos, Toyota Camry і Mercedes Sprinter приблизно за 5 грн за кілометр пробігу і 160 грн за годину експлуатації.

При цьому департамент міської агломерації, окрім вищезгаданих машин, користуватиметься ще Peugeot Traveller, Volkswagen T-6 Multivan, Oghab-Scania, Toyota Corolla й Avensis. Вартість години експлуатації ідентична, а ціна 1 км пробігу коливається від 4 до 11 грн.

Водночас працівники департаменту розвитку пересуватимуться на таких автомобілях: Toyota Avensis, Toyota Camry і Peugeot Traveller. Вартість 1 км пробігу становитиме 4-5 грн, а вартість години експлуатації – 160 грн, за виключенням однієї Toyota Avensis, де ціна встановлена на рівні 407 грн.

Проте це ще не всі заплановані витрати міської ради на транспорт. Найбільшу закупівлю з очікуваною вартістю понад 1 млн грн проводить адміністрація міського голови. Тут пропозиція від «Ратуша-сервіс» є дешевшою – 1,04 млн грн.

Крім того, «Ратуша-сервіс» очікує на підписання договору із департаментом економічного розвитку на майже 300 тис. грн, з департаментом містобудування – майже 253 тис. грн і департаментом фінансової політики – ще 279 тис. грн.

А ось департамент житлового господарства наразі не зміг замовити подібні послуги вартістю понад пів мільйона гривень, адже відхилив усіх три пропозиції, в тому числі і від «Ратуша-сервіс».

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Фото: Олександр Мазуренко