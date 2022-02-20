Зеленський виступив на Мюнхенській конференції: про що говорив президент

У суботу, 19 лютого, Президент України провів виступ на Мюнхенській конференції з безпеки про ситуацію в Україні та європейської кризи. Про це повідомляє Hromadske.

Володимир Зеленський розпочав свій виступ зі слів: «Україна хоче миру, Європа хоче миру, світ каже, що не хоче воювати, а Росія — що не хоче нападати».

Він заявив, що Росія кинула виклик глобальній безпеці, натомість світові лідери відповіли на це «умиротворенням».

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Володимир Зеленський додав, що Організація Об’єднаних Націй, «яка має захищати мир та світову безпеку, не може захистити себе», коли один із її членів анексує територію іншої. За його словами, ООН також ігнорує Кримську платформу, мета якої — деокупація Криму та захист прав кримчан.

Президент знову наголосив, що Україна хоче почути чесну відповідь щодо перспективи вступу в НАТО.

«З 2014 року РФ переконує, що ми вибрали хибний шлях, що в Європі на нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити та обґрунтовувати діями, що це неправда? Чому ми уникаємо цього питання? Це стосується і НАТО», — сказав президент України.

Водночас він додав, для того, аби справді допомогти Україні, західним країнам «не потрібно постійно говорити лише про дати ймовірного вторгнення», натомість згадати про «інші дати» — ймовірно, йдеться про дати вступу в НАТО і ЄС..

Зеленський знову наголосив, що в Україні прагнуть дипломатичного врегулювання збройного конфлікту, лише на основі міжнародного права. До того ж, за його словами, Крим і окупований Донбас обов’язково повернуться в Україну, проте лише мирним шляхом.

Також президент України повідомив, що він намагався скликати консультації держав у межах Будапештського меморандуму. Але сказав, що це буде востаннє. Відтак, Україна може поставити під сумнів рішення країн-гарантів.

«Сподіваюся, ніхто не думає про Україну як про зручний вічний буфер між Заходом і РФ. Цього не буде ніколи. Цього ніхто не допустить. інакше буде питання: хто наступний?» — наголосив Зеленський.

Він також запропонував скликати саміт держав — постійних членів Ради безпеки ООН за участю Туреччини та Німеччини з метою розв’язання проблем з безпекою в Європі та напрацювання нових дієвих гарантій безпеки для України.

Володимир Зеленський закликав країни Заходу створити Фонд стійкості та відновлення України та програму ленд-лізу, надати українській армії нове озброєння, техніку й обладнання, а також виробити ефективний пакет санкцій для стримування російської агресії.

Заяви про обстріли окупованих територій Донбасу з боку України Зеленський назвав провокацією та брехнею зі сторони Росії. «У чому сенс нам стріляти та пропонувати дипломатію?» — запитав він.

Водночас президент України заявив про намір зустрітись із Володимиром Путіним.

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Фото: Офіс президента