ОСТАННІ НОВИНИ

У Донецьку пролунав потужний вибух

Ірина Марчук

|

У неділю, 20 лютого, в Ленінському районі Донецька прогримів потужний вибух. Про це повідомляють «Новини Донбасу» із посиланням на місцевих жителів та соціальні мережі.

Відомо, що вибух встався близько 13:00 за місцевим часом (12:00 по Києву).

Жителі Ленінського району розповідають: «Бахнуло так, що трохи скла не вилетіло». Крім того, вибух був добре чутний у мікрорайонах «Широкий», «Мирний» та на «Боссі».

Реклама партнерів

У штабі ООС наголошують, що це провокації зі сторони Росії. В такий спосіб окупаційні війська хочуть видати обстріл своїх позицій та вибухи як відповідь нашим військовим.

Однак, українські військові не збираються проводити наступальні операції на Сході України. В Україні хочуть лише  дипломатичного врегулювання збройного конфлікту.

Нагадаємо, що упродовж останніх днів збільшилась кількість обстрілів з боку окупантів на Донбасі. У суботу, 19 лютого, російські військові 122 рази розстрілювали українські позиції.  Із них – 108 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів