У Донецьку пролунав потужний вибух

У неділю, 20 лютого, в Ленінському районі Донецька прогримів потужний вибух. Про це повідомляють «Новини Донбасу» із посиланням на місцевих жителів та соціальні мережі.

Відомо, що вибух встався близько 13:00 за місцевим часом (12:00 по Києву).

Жителі Ленінського району розповідають: «Бахнуло так, що трохи скла не вилетіло». Крім того, вибух був добре чутний у мікрорайонах «Широкий», «Мирний» та на «Боссі».

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У штабі ООС наголошують, що це провокації зі сторони Росії. В такий спосіб окупаційні війська хочуть видати обстріл своїх позицій та вибухи як відповідь нашим військовим.

Однак, українські військові не збираються проводити наступальні операції на Сході України. В Україні хочуть лише дипломатичного врегулювання збройного конфлікту.

Нагадаємо, що упродовж останніх днів збільшилась кількість обстрілів з боку окупантів на Донбасі. У суботу, 19 лютого, російські військові 122 рази розстрілювали українські позиції. Із них – 108 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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