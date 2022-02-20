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Авіакомпанія Lufthansa продовжує літати до Львова

Ірина Марчук

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Міжнародний аеропорт Львів продовжує приймати літаки німецької авіакомпанії Lufthansa. Про це йдеться на сайті летовища.

Німецьке ЗМІ Bild повідомило, що у п’ятницю, 18 лютого, німецький літак не вилетів із Франкфурта до Львова через страх екіпажу перед можливою війною.

Рейс LH 1538 повинен був вилетіти о 9-й ранку. На його борту мало бути 38 пасажирів, але цього не сталось. Екіпаж літака відмовився злітати через напруженість довкола України.

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Після прильоту до Львова літак мав опівдні забрати назад до Німеччини 62 пасажирів, однак люди були змушені чекати на інші рейси.

В авіакомпанії прокоментували такі дії своїх працівників: «Ми нікого не змушуємо туди летіти».

Незважаючи на це, у неділю, 20 лютого, близько 00:50 год. у львівському летовищі, приземлився літак із Франкфурта. І майже через 3 години він поїхав назад до Німеччини.

Крім того, директорка летовища на своїй сторінці у Facebook написала, що німецька авіакомпанія Lufthansa не припинила свої рейси до Львова.

Водночас, напередодні стало відомо, що німецька авіакомпанія Lufthansa скасовує всі рейси до Києва із 21 до 28 лютого.

До слова, Lufthansa – найбільша авіакомпанія Європи за кількістю літаків та перевезених пасажирів. Німецька виконує рейси з Києва у Мюнхен та зі Львова у Франкфурт.

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