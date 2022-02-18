Відкати на будівництві доріг в Україні становлять 30%, – бізнесмен

Корупційна складова на будівництві та ремонті доріг в Україні становить до 30%. Ці гроші переводять в криптовалюту, а потім ділять. Про це пише Економічна правда.

Так, бізнесмен Амік Амірханян, більш відомий як «дорожній король» розповів, що «відкати» на будівництві доріг становлять до 30% від загальної вартості ремонту. Амірханян запевняє, що в рамках державної програми «Великого будівництва» компанії завищують вартість ремонтних робіт, що сприяє додатковим витратам бюджетних коштів.

«Думаю, відсотків на 30 роботи могли б коштувати дешевше. Просто, знаєте, жодна фінансова інспекція не зможе визначити те, що ми можемо визначити. Тільки шляховик може вирахувати, де крадуть гроші на дорогах», – зауважив Амірханян.

За його словами, надлишкові гроші переводять у криптовалюту та ділять. Зокрема, свою частину отримує й Служба безпеки за «кришування».

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«Я маю інформацію, що сьогодні навіть СБУ від усіх тендерів отримує за прикриття шляховиків 0,5%. Це одержують у криптовалюті», – заявив бізнесмен.

Зауважимо, Амік Амірханян – власник мережі будівельних компаній. 2013 року український Forbes назвав його одним з найбільших підрядників Укравтодору. З жовтня 2020 року Амірханян перебував у розшуку за спроби озброєного штурму офісу Укравтодору в Києві.

Також додамо, що в рамках проєкту «Великого будівництва», у 2022 році планують ремонт понад 5 тисяч кілометрів доріг державного значення та близько півтори тисячі кілометрів автошляхів місцевого значення.

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