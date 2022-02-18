Пропагандиста Кісельова включили до переліку небезпечних для України осіб

Міністерство культури та інформаційної політики включило російського пропагандиста Дмитра Кісельова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Про це йдеться у відповідному указі Мінкульту.

Такий наказ від 17 лютого підготували на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Мінкульт здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Реклама партнерів

З переліком осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, можна ознайомитись на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.